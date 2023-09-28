Стадо слонов в Африке обворовало грузовик с апельсинами (забавное видео)

В Южно-Африканской Республике грузовик, перевозивший апельсины, заглох посреди дороги. Когда водитель начал ее ремонтировать, автомобиль с прицепом атаковало стадо слонов.

Инцидент, произошедший в Лимпопо, провинции на северо-востоке Южной Африки, попал на видео.

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Можно увидеть, как посреди дороги стоит грузовик с открытым прицепом, рядом с ним несколько мужчин пытаются выяснить причину поломки, а стадо слонов подошло к прицепу и вытаскивает апельсины. Автор видео Остин Джонсон сообщил, что пока водитель и его помощник пытались починить шины грузовика, слоны хоботами воровали апельсины.

Джонсон рассказал Storyful, что слоны в этом районе свободно бродили и перемещались туда, где можно было найти еду и воду.

"Сначала я немного волновался, находясь так близко к ним, но когда я подошел поближе, чтобы взглянуть на проблему с грузовиком, я понял, что их интересует только одно - сладкие, сочные апельсины", — сказал он.

Напомним, в реке Луангва в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры боя между слоном и крокодилом. По словам Эммануэля Саути, он возвращался в лагерь из дома в выходные дни, когда увидел, что в воде что-то происходит. Когда он приблизился, то понял, что это слон и крокодил устроили потасовку.

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