Стали известны четыре категории пенсионеров, которым повысят выплаты в 2023 году

Несмотря на военное положение, Кабмин планирует повышение пенсий в 2023 году. В частности, в правительстве обещают добавить к пенсионным выплатам от 150 до 600 гривен.

Речь идет не обо всех пенсионерах, а только о четырех категориях. Об этом сообщает "На пенсии".

В 2023 году в Украине будут действовать четыре надбавки к пенсии:

за дополнительный стаж;

по возрасту;

за воспитание детей;

за донорство.

За дополнительные годы стажа

Эта доплата касается граждан, которые при выходе на пенсию имеют большее минимальное количество страхового стажа. За каждый сверхурочный год насчитывается 1% от прожиточного минимума.

Читайте также: Кому в Украине не назначат пенсию по возрасту на льготных условиях

Возрастная доплата

Лица, которым в 2023 году исполнится 70, 75 и 80 лет, получат возрастные надбавки к пенсии. В частности, 300 грн. предусмотрено для 70-летних украинцев, 456 грн. – 75-80 лет, 579 грн. – от 80 лет.

За воспитание детей

Пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, получают по 150 гривен за каждого ребенка. Выплату добавляют к пенсии по возрасту, выслуге лет и инвалидности.

За донорство

Пенсионерам со статусом почетного донора крови ежемесячно доплачивают 10% прожиточного минимума. Сумма составляет 258,90 грн.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!