Стали известны имена погибших в катастрофе в Броварах сотрудников МЧС и экипажа
В МВД опубликовали имена погибших пилотов и пассажиров вертолета, упавшего в Броварах.
В результате авиакатастрофы в Броварах, по уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы.
На месте работают судмедэксперты, поэтому информация будет обновляться.
Во время крушения вертолета в Броварах на борту было руководство МВД. Сообщается, что на борту вертолета, упавшего в Броварах, были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД.
Полный список погибших в авиакатастрофе в Броварах:
- Министр внутренних дел Денис Монастырский,
- Первый замминистра Евгений Енин,
- Госсекретарь МВД Юрий Лубкович,
- Командир воздушного судна Александр Василенко,
- Пилот Константин Коваленко,
- Бортовой механик Иван Касьянов,
- Татьяна Шутяк, помощница главы МВД,
- Михаил Павлушко, руководитель охраны министра,
- Николай Анацкий, фотограф.
Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области. Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.
По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, о причинах авиакатастрофы в Броварах пока говорить рано.
"Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолет упал", – сказал Игнат в эфире телемарафона.
Ранее в комментарии телеканалу "Апостроф" Игнат сообщил, что вертолет принадлежал ГСЧС и выполнял свои задачи.
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телемарафона, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек.
Свидетелей падения вертолета в Броварах просят оперативно обратиться в полицию, это поможет в выяснении обстоятельств трагедии, написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Напомним, 18 января в Броварах вблизи детского сада упал вертолет. Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. На борту было 9 человек, все они погибли. Остальные 9 погибших – дети и взрослые, находившиеся в детском саду.
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