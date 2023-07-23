Стало известно, где находится террорист Гиркин

Военного преступника и экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова, ранее являвшегося агентом ФСБ РФ, переместило в СИЗО "Лефортово". В свою очередь террорист отказался общаться с правозащитниками.

Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека Алексей Мельников. Он отметил, что, несмотря на то, что Гиркин отказался общаться с правозащитниками, признаков давления на него не обнаружено.

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"Он находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". Имеет телевизор, холодильник... Признаков морального или физического давления нами обнаружено не было", – сказал Алексей Мельников.

Напомним, 21 июля стало известно о задержании на России бывшего руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова, который являлся агентом ФСБ РФ, а в последнее время часто критиковал российские власти за провал на войне в Украине.

Позже удалось выяснить, что Гиркина арестовали из-за доноса бывшего вагнеровца. По информации российских СМИ – это бывший Ярославский депутат и наемник ППК "Вагнер" Дмитрий Петровский. Последний подтвердил это и заявил, что донес на Гиркина из-за его слов о российском президенте Владимире Путине.

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