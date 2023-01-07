Стало известно, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, хватит ли стране запасов газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов. По его словам, государство начало этот отопительный сезон с достаточным запасом голубого топлива.

Шмигаль отметил, что энергосистема Украины сейчас работает стабильно, ремонтные продолжаются, аварийных отключений почти нет. Об этом сообщает Правительственный портал.

Уточняется, что в подземных газовых хранилищах сейчас 11,7 млрд кубов газа. На складах – 1,2 млн тонн угля.

Также премьер-министр отметил, что есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы.

"Через 2,5 месяца после начала отопительного сезона можем сказать, что пока успешно преодолеваем вызовы зимы. Сделаем все, чтобы так оставалось и дальше", – добавил Шмигаль.

Ранее UAportal объяснил, какие категории граждан не могут получить субсидию. Важно знать, где можно узнать информацию о ее начислении.

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