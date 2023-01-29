Стало известно, какие продукты нежелательно употреблять на завтрак

Потребление натощак отдельных продуктов может вызвать дискомфорт. Поэтому стоит обратить внимание на то, чем вы завтракаете, чтобы днем не чувствовать себя плохо.

Завтрак важен не только для пищеварительной системы, но и для всего организма. Поэтому, если вы завтракаете неправильно, то потом можете страдать из-за плохого самочувствия.

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Вот некоторые продукты, которые не стоит употреблять утром

Кофе

Утром кофе лучше заменить стаканом теплой воды. Ибо этот напиток, выпитый натощак может повлиять на работу пищеварительной системы, стимулируя излишнюю выработку соляной кислоты и вызывая раздражение стен желудка. Как следствие могут возникнуть трудности с усвоением пищи. Кофе лучше пить с 10 до 12 часов утра, или в период с 14 до 17 часов.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, грейпфруты и т.д. содержат значительное количество лимонной кислоты, которое может отрицательно влиять на стенки желудка. Если вы привыкли выпивать стакан свежего сока натощак, замените цитрусовые фрукты менее кислотными – подойдут яблоки, груши или персики. А еще лучше, отложите фрукты на "второй завтрак".

Кисломолочные продукты

Диетологи советуют употреблять их в конце завтрака. Поскольку полезные бактерии, содержащиеся в них, в пустом желудке будут растворены его соком.

Молоко

Этот продукт, употребленный натощак может вызвать вздутие живота. К тому же лактоза (молочный сахар) может повлечь за собой появление акне на коже.

Выпечка и сладости

Такой завтрак может нанести ущерб поджелудочной железе и печени. К тому же, сахар повышает уровень инсулина в крови, а затем резкий спад. Поэтому после употребления сладкого вы снова будете чувствовать голод.

Бананы

Они содержат значительную дозу магния, поэтому прием этих фруктов с утра может привести к нарушению содержания этого минерала в крови, а это плохо влияет на работу сердца. Диетологи советуют добавлять банан в кашу, приготовленную на воде, тогда завтрак будет полезным.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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