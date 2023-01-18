Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра внутренних дел

Правительство назначило исполняющего обязанности министра внутренних дел и главу Нацполиции

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра МВД и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели Монастырского.

После обсуждения с Парламентом будет представлено назначение нового руководителя Министерства внутренних дел.

"Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", – добавил Шмигаль.

Напомним, во время крушения вертолета в Броварах на борту было руководство МВД. Сообщается, что на борту вертолета, упавшего в Броварах, были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В Броварах на месте трагедии идет спасательная операция. Проходит разбор завалов. Поисковые работы продолжаются.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области. Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

Свидетелей падения вертолета в Броварах просят оперативно обратиться в полицию, это поможет в выяснении обстоятельств трагедии, написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, 18 января в Броварах вблизи детского сада упал вертолет. Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек.

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