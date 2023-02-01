Стало известно, кто из украинцев больше всего пострадает от пенсионной реформы

Власти Украины планируют запустить накопительную пенсионную реформу. Согласно прогнозам, это должно позволить значительно увеличить размер пенсионных выплат для граждан.

Впрочем, эксперты предупреждают, что есть категории населения, которые могут пострадать от такой реформы. Такое мнение высказала член Наблюдательного совета Украинского совета бизнеса (УСБ), исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук, пишет "На пенсии".

По ее словам, при внедрении второго уровня накопительной системы больше всего пострадают люди среднего возраста.

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"Главное бремя новой системы ляжет на плечи украинцев, которым сегодня исполнилось 40-45 лет", – отметила она.

По мнению Бедричук, именно эти украинцы несут двойные обязательства. В частности, они должны содержать родителей-пенсионеров параллельно собственным детям, а таким образом им придется еще и откладывать себе на пенсию.

Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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