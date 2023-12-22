Стало известно, кто организовал убийство Евгения Пригожина – WSJ

Убийство главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поручил организовать секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Издание WSJ провело собственное расследование и выяснило, что за взрывом самолета Embraer Legacy 600 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог стоять бывший глава ФСБ и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Отмечается, что ликвидация Пригожина готовилась два месяца и была одобрена Патрушевым. Об этом сообщили представители западных спецслужб и бывший офицер российской разведки.

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Патрушев якобы предупреждал Путина о растущем влиянии Пригожина еще летом 2022 года, но из-за успехов "Вагнера" на фронте диктатор не воспринял его слова всерьез, утверждает издание. Однако уже осенью 2022 года, когда Пригожин в грубой форме пожаловался Путину на нехватку боеприпасов, Патрушев убедил президента дистанцироваться от главаря ЧВК.

Во время мятежа, как утверждают журналисты, именно Патрушев в поисках посредника для разрешения конфликта позвонил по телефону самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву. Если русская армия не сможет остановить наемников, предполагалось, что Казахстан направит свои военные силы для подавления мятежа, однако Токаев отказался от этого сценария.

В начале августа, после остановки "марша справедливости" и исчезновения Пригожина с публичного поля, Патрушев поручил своим подчиненным подготовить операцию "по устранению Пригожина". Путину сообщили об этих планах, возражать он не стал.

Не названные в статье "источники в западных спецслужбах" утверждают, что бомбу под крыло самолета Пригожина положили, пока глава "Вагнера" ждал проверку самолета перед полетом в московском аэропорту.

Через несколько часов после взрыва на самолете главаря ЧВК "Вагнер" сотрудник европейской разведки, поддерживавший связь с Кремлем, уточнил детали произошедшего: "Его пришлось убрать", – якобы ответил ему российский чиновник.

Пригожин направлялся домой в Санкт-Петербург вместе с 9 пассажирами, а взрывное устройство было под крылом, пишет газета. Взрыв произошел на высоте 8500 метров и самолет рухнул спиралью. Все пассажиры и пилоты погибли.

Напомним, Кремль отрицает свою причастность к смерти Пригожина, а диктатор Владимир Путин говорил, что на борту взорвалась граната.

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