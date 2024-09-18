Стало известно, почему коты ненавидят закрытую дверь: разбирались ученые

Кошки часто реагируют на закрытые двери со значительным раздражением – они могут мяукать, лапать дверь или даже продвигать лапки под щель. Почему их так волнует закрытый доступ в комнаты? Ответ кроется в природных инстинктах и взаимодействии с людьми, говорят эксперты.

Доктор Карен Суэда, ветеринарный бихевиорист, объясняет это явление из страха пропустить что-то важное (FOMO). По ее словам, кошки от природы любознательны и всегда хотят знать, что происходит по другую сторону двери. Это помогает им контролировать свою территорию, что важно для их выживания в дикой природе, пишет Live Science.

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Ингрид Джонсон, консультант по поведению кошек, добавляет, что коты стремятся к контролю за доступом к пространству, которое они считают своей территорией. Закрытая дверь лишает их этого контроля, вызывая стресс и беспокойство. Кошки не любят терять выбор, контроль и не воспринимают изменения – это то, что Джонсон называет "тремя ужасными C", которых они избегают.

Также коты стремятся к своим хозяевам. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году, большинство кошек предпочитают взаимодействие с человеком, чем другим стимулам, включая пищу или игрушки. Закрытая дверь ограничивает это взаимодействие, что может огорчать кота, даже если он не хочет заходить в комнату.

Чтобы избежать лишнего стресса у животных, специалисты советуют хозяевам поддерживать постоянную структуру доступа к определенным зонам дома. Если комната запрещена коту, следует держать ее закрытой постоянно, а не только в присутствии гостей. В случае серьезных проявлений беспокойства, таких как агрессия или чрезмерное мяуканье, владельцам следует обратиться к ветеринару для исключения проблем со здоровьем.

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