Стало відомо, чому коти ненавидять закриті двері: розбиралися науковці

Кішки часто реагують на зачинені двері зі значним роздратуванням – вони можуть нявкати, лапати двері чи навіть просовувати лапки під щілину. Чому ж їх так хвилює зачинений доступ до кімнат? Відповідь криється у природних інстинктах та взаємодії з людьми, кажуть експерти.

Доктор Карен Суеда, ветеринарний біхевіорист, пояснює це явище через страх пропустити щось важливе (FOMO). За її словами, коти від природи допитливі істоти й завжди хочуть знати, що відбувається по інший бік дверей. Це допомагає їм контролювати свою територію, що є важливим для їхнього виживання в дикій природі, пише Live Science.

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Інгрід Джонсон, консультант з поведінки котів, додає, що коти прагнуть контролю над доступом до простору, який вони вважають своєю територією. Зачинені двері позбавляють їх цього контролю, викликаючи стрес та занепокоєння. Кішки не люблять втрачати вибір, контроль та не сприймають зміни – це те, що Джонсон називає "трьома жахливими C", яких вони уникають.

Також коти прагнуть уваги своїх господарів. Згідно з дослідженням, проведеним у 2017 році, більшість котів віддають перевагу взаємодії з людиною, ніж іншим стимулам, включаючи їжу чи іграшки. Зачинені двері обмежують цю взаємодію, що може засмучувати кота, навіть якщо він не хоче заходити до кімнати.

Щоб уникнути зайвого стресу у тварин, фахівці радять господарям підтримувати постійну структуру доступу до певних зон будинку. Якщо кімната є забороненою для кота, варто тримати її закритою постійно, а не лише у присутності гостей. У випадку серйозних проявів занепокоєння, таких як агресія чи надмірне нявкання, власникам варто звернутися до ветеринара для виключення проблем зі здоров'ям.

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