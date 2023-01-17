Стало известно, увеличат ли зарплаты украинским военным в 2023 году

В общем, начисления военнослужащим можно разделить на две категории.

Постановление Кабмина от 28 февраля 2022 г. №168 ввело начисление дополнительных денежных вознаграждений от 30 до 100 тыс. грн. военнослужащим, которые проходят службу в рядах украинской армии во время действия военного положения.

Каждый месяц украинские военные получают денежное обеспечение, которое начисляется в соответствии с должностью, званием и выслугой, а второй категорией денежных выплат является вознаграждение, введенное президентом на период действия военного положения.

Если военнослужащий принимает непосредственное участие в боевых действиях, он ежемесячно получает 100 тыс. грн. Если военный не привлекается непосредственно к ведению боевых действий, то ему выплачивают 30 тыс. грн в месяц.

В 2023 году вознаграждение для военнослужащих останется без изменений. Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Украины.

"С началом полномасштабной агрессии все военные формирования увеличились в своем количестве. Мобилизация состоялась не только в ВСУ, но и в Государственную пограничную службу и другие составляющие. Поэтому говорить об увеличении заработных плат, к сожалению, вряд ли мы можем", – объяснил Вениславский.

По его словам, расходы на оборонный сектор страны занимают 43% от общей суммы бюджета. Оборонный бюджет разделен на две составляющие.

"Это заработные платы и денежное содержание военнослужащих, социальные гарантии, связанные с ранением и гибелью военнослужащих для семей. Второе – это военная техника и вооружение, материально-техническое обеспечение", – добавил он.

Ранее, в конце 2022 года, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о росте начислений для военнослужащих в 2023 году. По ее словам, ситуация в декабре 2022 года кардинально отличается от той, которая была еще в ноябре.

"Дело в том, что в конце года происходит ряд дополнительных начислений. Все эти выплаты проходят по статье "Ежемесячное денежное довольствие". Поэтому в декабре по этой позиции мы выплатили нашим воинам почти на 37% больше, чем в ноябре ", – сказала Анна Маляр.

Отмечается, что на 14 декабря Министерством обороны были профинансированы вознаграждения за участие в боевых действиях и вознаграждения за службу во время военного положения в полном объеме.

То есть сокращение дополнительных денежных вознаграждений для военнослужащих в 2023 году не предусматривается. При этом о повышении зарплат военным в 2023 году пока точно неизвестно.

Ранее юрист ответил, что будет с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу до 24 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!