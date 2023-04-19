Стамбул погрузился в сплошную тьму посреди дня из-за огромного черного облака (ужасающее видео)

Столицу Турции Стамбул внезапно накрыло большое черное облако. Размер облака, по предварительным данным, составлял до 10 км.

Очевидцы сняли этот случай на видео. На кадрах можно заметить, как гигантских размеров черное облако на несколько минут погрузило во тьму почти весь город.

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Причины такой природной аномалии пока остаются неизвестными. Турецкое агентство Анадола тем временем сообщает, что в Стамбуле сегодня наблюдался сильный туман.

Обычно такие облака могут предвещать ураганы и сильные грозы.

Напомним, в прошлом году в Китае сняли облако Пилеус – редкое атмосферное явление, сопровождавшееся радугой.

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