Стармер предлагает развернуть в Украине 30 тысяч европейских военных: подробности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план размещения в Украине около 30 тысяч европейских военных для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Ожидается, что во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе Стармер подробно расскажет, как европейские силы могут обеспечивать выполнение потенциального мирного соглашения, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По данным западных чиновников, британский премьер будет призывать Трампа оставить американские истребители и ракеты в режиме боевой готовности в Восточной Европе, чтобы в случае нарушения перемирия Россией дать мощный ответ.

Концепция "сил успокоения", разработанная Великобританией и Францией, была представлена ведущим европейским лидерам на экстренной встрече в Париже. Эти переговоры состоялись на фоне опасений, что после заключения мирного соглашения, Трамп может дистанцироваться от ситуации в Украине.

Стармер планирует отметить, что участие США в обеспечении безопасности Украины является критически важным для предотвращения нового вторжения России после завершения активных боевых действий.

Согласно плану, около 30 тысяч военнослужащих будут дислоцированы в украинских городах, портах и на критических объектах инфраструктуры, в том числе атомных электростанциях, расположенных вдали от линии фронта.

Основной упор будет делаться на "технический мониторинг", включая использование разведывательных самолетов, дронов и спутникового наблюдения. Военный контингент будет иметь достаточную огневую мощность для отражения возможных атак, возобновления контроля над воздушным пространством Украины и возобновления коммерческого авиасообщения.

Также предусмотрено размещение военно-морских патрульных кораблей в Черном море для мониторинга угроз со стороны России в отношении торговых путей.

По информации The Telegraph, этот план существенно отличается от 200-тысячной миротворческой миссии, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако из-за сопротивления Германии, Испании и Италии относительно развертывания военного контингента возможности Европы для обеспечения безопасности Украины ограничены.

Стармер подчеркнул, что успех этой операции будет зависеть от поддержки США, в частности, от готовности американских истребителей, дислоцированных в Польше и Румынии, оперативно реагировать на любую агрессию со стороны России.

Кроме того, на восточных границах НАТО может быть создан многонациональный сухопутный контингент, который при необходимости будет направлен для защиты европейских войск в Украине.

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Эта стратегия соответствует общей политике Запада, чтобы избежать прямой конфронтации между войсками НАТО и российскими силами на территории Украины.

The Telegraph отмечает, что Дональд Трамп может поддержать этот подход, поскольку он не предполагает размещения американских военных в Украине после завершения войны.

В то же время, по данным издания, НАТО может приступить к дискуссии о применении статьи 5 о коллективной обороне в случае агрессии России. Хотя эта норма не распространяется на европейские войска в Украине, некоторые страны будут настаивать на ее сохранении для защиты своих территорий в случае эскалации конфликта.

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