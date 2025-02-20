Стармер пропонує розгорнути в Україні 30 тисяч європейських військових: подробиці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу план розміщення в Україні близько 30 тисяч європейських військових для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Очікується, що під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня Стармер детально розповість, як європейські сили можуть забезпечувати виконання потенційної мирної угоди, укладеної за посередництва президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела. За даними західних чиновників, британський прем’єр закликатиме Трампа залишити американські винищувачі та ракети в режимі бойової готовності у Східній Європі, щоб у разі порушення перемир'я Росією дати потужну відповідь.

Як зазначає видання, концепція "сил заспокоєння", розроблена Великою Британією та Францією, була представлена провідним європейським лідерам на екстреній зустрічі в Парижі. Ці переговори відбулися на тлі побоювань, що після укладення мирної угоди Трамп може дистанціюватися від ситуації в Україні.

Стармер планує наголосити, що участь США у гарантуванні безпеки України є критично важливою для запобігання новому вторгненню Росії після завершення активних бойових дій.

Згідно з планом, близько 30 тисяч військовослужбовців будуть дислоковані в українських містах, портах та на критичних об’єктах інфраструктури, зокрема атомних електростанціях, розташованих далеко від лінії фронту.

Основний акцент робитиметься на "технічний моніторинг", включаючи використання розвідувальних літаків, дронів і супутникового спостереження. Військовий контингент матиме достатню вогневу потужність для відбиття можливих атак, відновлення контролю над повітряним простором України та відновлення комерційного авіасполучення.

Також передбачено розміщення військово-морських патрульних кораблів у Чорному морі для моніторингу загроз з боку Росії щодо торговельних шляхів.

За інформацією The Telegraph, цей план суттєво відрізняється від 200-тисячної миротворчої місії, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Однак через спротив Німеччини, Іспанії та Італії щодо розгортання військового контингенту можливості Європи для гарантування безпеки України є обмеженими.

Стармер підкреслив, що успіх цієї операції залежатиме від підтримки США, зокрема від готовності американських винищувачів, дислокованих у Польщі та Румунії, оперативно реагувати на будь-яку агресію з боку Росії.

Крім того, на східних кордонах НАТО може бути створено більший багатонаціональний сухопутний контингент, який за необхідності буде направлений для захисту європейських військ в Україні.

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Ця стратегія відповідає загальній політиці Заходу щодо уникнення прямої конфронтації між військами НАТО та російськими силами на території України.

The Telegraph зазначає, що Дональд Трамп може підтримати цей підхід, оскільки він не передбачає розміщення американських військових в Україні після завершення війни.

Водночас, за даними видання, НАТО може розпочати дискусію щодо застосування статті 5 про колективну оборону у разі агресії Росії. Хоча ця норма не поширюється на європейські війська в Україні, деякі країни наполягатимуть на її збереженні для захисту своїх територій у разі ескалації конфлікту.

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