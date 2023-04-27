Старые абрикосы будут снова родить: как просто помочь деревьям плодоносить

Если в вашем саду деревья уже старые и перестают плодоносить, можно заставить их "ожить". Это поможет своевременная обрезка деревьев и правильная подкормка.

К примеру, если абрикосам более 10 лет, весной их нужно подкармливать чаще. Специалисты из Телеграмм-канала "Дача. Сад и огород" отмечают : "Чем старше дерево, тем больше питательных веществ ему нужно, поэтому со временем количество удобрений нужно только увеличивать".

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Как правильно ухаживать за абрикосой

Старый абрикос нуждается в поливе. И нужно делать это почаще, чем в случае с молодыми деревьями. Отстоявшейся водой равномерно поливают основу дерева утром или вечером и не следует допускать чрезмерного увлажнения почвы. С наступлением летней засухи необходимо проводить полив исключительно поздно вечером.

Начинать удобрение почвы следует комплексом минералов и полезных веществ. Раз в год почву у старых абрикосов подкармливают торфом или навозом.

Во время цветения поливать старые абрикосы следует раствором из птичьего помета (0,5 л) и воды (10 л). Через 5 дней в хорошо увлажненную почву добавляют литр золы.

После цветения следует использовать комплексные препараты с фосфором и калием. Лучше всего – в 10 литрах воды растворить по 2 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия, добавить 3 ст. л. мочевины. Раствор используют для полива земли вокруг ствола дерева. Через неделю нужно посыпать круг вокруг ствола золой.

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Обрезку дерева обычно производят весной (до цветения и появления почек) и осенью. Это позволит оптимизировать прирост и размер урожая. Срезают больные и пересушенные ветки, а также вертикальные, потому что они не только портят внешний вид деревьев, но отрицательно влияют на само плодоношение.

Осенью под деревом не нужно оставлять его листья. Только если вы вкопаете его на 30-35 см в землю.

Ближе к зиме абрикосы белят. От корней к месту, где ветки начали разветвляться. От промерзания корневой системы старые деревья спасает слой опилок, перемешанных с песком. Когда зима закончится, этот слой убирают, чтобы корни не прилили.

Если вы устали бороться с вредителями на листьях деревьев и на цветах, предлагаем вам действенные способы, как избавиться от них.

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