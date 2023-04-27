Быстро размножается и выедает сочные ростки: эффективные способы борьбы с тлей

Тля — это насекомые, угрожающие садовым цветам и огородным культурам. Они сосут сок мягких частей растений, бутонов цветков и молодых побегов, нанося ущерб урожаям.

Тля активизируется в начале весны и начинает уничтожать молодые побеги или бутоны цветов, в результате чего растение может замедлить рост, или вообще погибнуть.

За один вегетационный период может развиваться до 18 поколений тли. А в течение месяца одна самка на фоне может расплодить до 100 тысяч новых особей.

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Тля поражает садовые деревья, овощные культуры, декоративные деревья и цветы. А еще – выделяет сладкие экскременты, привлекающие муравьев и других вредителей. Также фон может переносить возбудители до 100 опасных для растений заболеваний.

Если вовремя не начать борьбу с этим вредителем, он значительно распространится в саду и огороде и нанесет значительный ущерб растениям.

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Борьба с тлей

Начинать истреблять тлю нужно, как только она начинает появляться на побегах и листьях растений. Если тля уже заполонила почти всю растительность, народные методы будут неэффективными.

Некоторые огородники срывают и срезают пораженные тлей части растений и засыпают их солью или обдают кипятком.

Вредителей можно попытаться смыть водой в какую-то емкость и смыть в канализацию.

Однако лучше опрыскивать растения специальными растворами, проводить эту процедуру нужно либо как только взойдет солнце, либо на ночь. Эту процедуру производят по всем частям растений.

Горчица – взять литр теплой воды и 100 г горчичного порошка, размешать и настоять до 5 дней. Процедите раствор, добавьте в него 3 столовых ложки соды и 2 столовых ложки жидкого дегтярного или другого мыла. Возделайте пораженные растения утром или на ночь.

Сода – на 10 л воды всыпьте 5 столовых ложек соды, добавьте 4 ст. л. жидкого мыла и 2 ст. л. растительного масла. Перемешайте и опрыскивайте растения.

Ботва помидоров – нарвите до килограмма ботвы, покрошите его и залейте тремя литрами воды. В большой кастрюле поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и проварите 30 минут. После того как этот "препарат" остынет, доведите раствор до 4 литров и опрыскивайте им растения.

Перец – 50 г молотого острого красного перца залейте литром горячей воды, проварите 20 минут. Когда смесь остынет, процедите и добавьте еще 4 литра воды. Опрыскивайте растения (при такой процедуре нужно надеть защитную маску и очки, чтобы раствор не попал на лицо).

Чеснок – полкило чеснока нужно раздавить в блендере и развести его в ведре теплой воды. Накройте ведро крышкой и оставьте на два дня, затем процедите раствор и добавьте к нему 100 мл жидкого мыла. Возделайте растение, причем уделите внимание всем его частям – и листьям, и цветам, и стеблям.

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Чистотел – нужно 5 литров воды и три куста чистотела, которые нужно порезать на куски. Размельченный чистотел заливают водой и оставляют настаиваться до двух суток. Затем процеживают жидкость, добавляют жидкое мыло – 1 ст.л. л. на литр жидкости и опрыскивают растения.

Зола – стакан золы нужно растворить в 5 л кипятка. Настаивайте в течение суток, а затем опрыскивайте пораженные растения.

Мыло – 100 граммов хозяйственного мыла нужно натереть и залить литром горячей воды. Размешайте, чтобы мыло растворилось. В ведро теплой воды влейте раствор, размешайте и опрыскивайте растения.

Эфирные масла – 10 капель эфирного масла чайного дерева, пихты или кедра разводят в литре воды, выливают в пульверизатор и возделывают цветы.

Предлагаем узнать еще один огородный и садовый вредитель, который имеет привлекательный вид, а на самом деле представляет значительную угрозу растениям.

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