Настоящая беда для огорода: как избавиться от колорадского жука без химии

Колорадский жук – самый известный садовый вредитель, угрожающий всем пасленовым культурам. Он способен поедать не только урожай картофеля, но и помидоры, баклажаны, перцы. А еще он любит петунию.

Этот вредитель отличается небывалой живучестью. Без еды колорадский жук впадает в долгосрочную спячку, которая может занять до трех лет. Самки этих вредителей откладывают яйца в начале весны. В одной кладке их может быть до 80. А за сезон одна самка жука может отложить до тысячи яиц.

Живость и значительное распространение этих жуков обусловлено еще и тем, что личинки и взрослые особи отпугивают птиц своей яркой окраской. А еще они имеют неприятный запах и вкус, поэтому птицы не помогут спасти ваш урожай.

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Поскольку через несколько дней 20 жуков способны полностью уничтожить куст картофеля, борьбу с колорадским жуком следует начинать весной, а не когда картофель уже достигнет цветения.

Некоторые овощеводы ежедневно выходят на проверку урожаев и собирают из листьев жуков и их личинок. Однако этот медленный способ не стоит вашего времени.

Некоторые же используют для отпугивания колорадского жука настои цитрусовых корок, листьев тополя, золы, горького перца, уксуса. Возле огорода и между строчками можно высадить "врагов колорадов" – это бархатцы, пижма, заблуждение.

Как эффективно бороться с колорадским жуком без химии?

Присыпание растений золой (желательно березовой). Ею опыляют растения и сыпают золу на землю между кустами. Полынь – его смешивают с березовой золой (по 300 граммов), заливают кипятком (500 мл), настаивают 2 дня. Затем нужно процедить, разбавить водой (чтобы получилось до десяти литров) и опрыскать растения.

Кукурузная мука – им осыпают влажные листья. Когда жуки и их личинки наедут листьев с мукой, погибнут.

Свежие опилки (сосновые или березовые) – ею посыпают междурядья. Жуков пугает запах древесины. Настойки из разных трав – наиболее эффективные полынь и корень заблуждения. Заварите 100 г травы или корня заблуждения литром кипятка, разведите на 10 литров и периодически поливайте этим раствором грядку.

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Также считается полезным опрыскивать картофельные грядки отваром одуванчика и хвоща или полыни (по 200 гр. свежей зелени прокипятить 15 мин в ведре воды, охладить, разбавить в 10 литрах воды пол литра отвара).

Березовый деготь – в пустую пластиковую полуторалитровую бутылку наливают две чайные ложки дегтя, разводят теплой водой и взбалтывают. В крышке нужно проделать небольшие дыры и сбрызнуть кусты картофеля.

Еще опытные огородники рекомендуют между грядками с картофелем сажать укроп, календулу, настурцию, горох, фасоль, бобовые. Считается, что эти растения отпугивают колорадских жуков.

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