Ставки вниз, крипта вверх: что происходит с цифровыми деньгами и почему это важно

Инвесторы со всего мира внимательно следят за сигналами Федеральной резервной системы США, которая, по прогнозам, в 2025 году может четырежды снизить ключевую ставку по 0,25% в июне, июле, сентябре и декабре. Для рынка криптовалют это не просто новость. Это реальный фактор, способный изменить потоки капитала и подтолкнуть новую волну активности. Такой фон создает условия, когда цифровые активы снова выходят на первый план.

Снижение ставок обычно ослабляет доллар и делает традиционные инвестиционные инструменты менее прибыльными. В ответ инвесторы ищут более перспективные активы, часто обращая внимание именно на криптовалюты. BTC, ETH, XRP и другие токены выглядят привлекательно в среде дешевых денег. В пятницу утром после периода волатильности биткойн стабилизировался выше $83 100, эфир вернулся до $1 800, а XRP, SOL и ADA выросли более чем на 2%.

Резкие колебания цен произошли после заявления Дональда Трампа, объявившего о введении 10% тарифа на весь импорт. В преддверии выступления инвесторы массово пересказывали криптовалюту на бирже: на Coinbase выросли депозиты биткойна от крупных игроков, а в целом были зафиксированы транзакции на 2500 BTC за один блок. Ethereum достиг пика в 80 000 монет в час, а переводы XRP на Binance прыгнули до 130 миллионов токенов в час — по сравнению с менее чем 10 миллионами накануне.

На фоне растущего экономического напряжения трейдеры начали закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль, что, по словам CryptoQuant, свидетельствует о снижении спроса на биткойн и эфир в фьючерсных контрактах. Такие действия сигнализируют об определенной настороженности среди инвесторов, однако общая структура рынка остается открытой для нового роста. И чем больше экономическая нестабильность — тем больше становится роль криптовалют в стратегиях защиты капитала.

Несмотря на краткосрочную турбулентность, фундаментальные сигналы остаются положительными для криптоэнтузиастов. Если ожидания по снижению ставок оправдаются, это может запустить новый цикл роста. В период, когда классические инструменты не гарантируют стабильности, именно крипта рассматривается как альтернатива, способная сохранять и приумножать стоимость. Стоит только вовремя реагировать на изменения и действовать, когда рынок предоставляет свой шанс.

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