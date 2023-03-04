Стендапер Андрей Щегель сбежал из Украины и оскорбил наших защитников: как отреагировали его сторонники

Украинский стендап-комик и участник проекта "Сракадупа" Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину сделал скандальное заявление, что сбежал из Украины, использовав свой статус артиста.

СМИ пишут, что Щегель является военнообязаным. В частности, окончил Львовский военный лицей и юридический лицей академии МВД.

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Сам артист заявил, что получил три повестки от военкомата – две из Рахова (Закарпатская область) и одну из города Надворная (Ивано-Франковская область) и признался, что проигнорировал вызов явиться в центр комплектации и поддержки.

"Я не боюсь военкомов, позиционирую себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ съе**ться и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", – сказал Щегель Скрипину.

Он также сказал, что уехал в Турцию. Потом собирается переехать в Албанию, а там и на гастроли в Европу.

Еще Щегель сказал, что получил разрешение на концертную деятельность в иностранной стране от Минкульта. "Я нахожусь за границей, и мне разрешение на это дало государство", — добавил стендапер.

По поводу нареканий, что пока он отдыхает за границей, а его земляки воюют с врагом, Щегель сказал: "Я исхожу из того, что это выбор ребят — погибать. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает ужаснейшую трагедию в своей истории и, пожалуй, в мире сейчас".

После этого скандального заявления в Минкульте Украины прокомментировали ситуацию с выездом артиста следующим образом: "Действия комика недопустимы в условиях военного положения, в то время, когда подавляющее большинство сознательных мужчин остаются в стране и готовы воевать за сохранение нашего государства".

В ведомстве пояснили, что Щегель во время выезда за границу был в группе, которой дали такое временное разрешение.

"МКИП способствует выездам разных художников, создателей, художников, артистов, музыкантов, журналистов и т.п., которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и воюет на культурном фронте, осложняется", — говорится в сообщении Минкульта.

Тем временем поклонники артиста в его соцсетях начали критиковать Щегеля за его заявление и решение покинуть страну, чтобы не попасть на войну.

В частности, под его публикациями в Инстаграмме появились следующие комментарии:

По роже видно, что оно ссыкун…

Надеюсь, что жизнь отплатит тебе той же монетой, существо невоспитанное

Дрянь ты! Пока каждый день погибают твои ровесники, ты, идиот, кичишься, что сбежал

Советую не возвращаться в Украину после войны. Говно такое в Украине не нужно.

Если страна – это фикция, то в физическом измерении в Украину не возвращайся. Живи только в фикционной стране.

Приезды в Украину, "ведущий" артист, после войны, придем на концерт, поржем вместе, уйоб*к

Очень стыдно за таких, как ты. Учился в военном университете, а единственное, что можешь – быть шутом в инстаграме.

Я не выбирал гибнуть... Я выбрал защищать свою семью, родственников, знакомых, город, Украину. Да, война – это смерть, разруха, страх. За такие слова хочется тебе разок в голову дать.

Не говори так о воинах, если этого не понимаешь.

Что ж, ты съе**шься, пользуясь своим правом как биологическое существо. Твое решение, твоя ответственность. Но в Украине тебя, твою карьеру ждет кенселинг. В идеале – лишение гражданства.

Можешь под тату "крест" наколоть слово-репутация

У меня вопрос ко всем пацанам которые посъе**сь - пацаны, а как вы с этим жить планируете?

Чел, окажи услугу, не возвращайся нах*й, нам таких концов в стране не надо

А кто-то выбирал гибнуть, я стыжусь спросить? Каждый избрал защищать свою страну, а не гибнуть

Никто не хочет погибать, все хотят жить в Украине под Укр флагом

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