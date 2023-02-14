Стилистка назвала ошибки при подборе одежды, которые 'искажают образ'

Известная украинская стилистка Юлия Кубай дала советы о том, как правильно подбирать одежду в холодное время года. По ее словам, зимой нет причин "лишать свой внешний вид женственности и элегантности".

Кубай в своем Instagram заметила, чтобы выглядеть стильно и элегантно зимой, необязательно носить высокие каблуки и "леопардовую юбку в мороз". Она акцентировала именно на деталях в образе, подчеркивающих "женскую хрупкость и деликатность".

Прежде всего, на что обратила внимание стилистка, это "наслоение" одежды. "Здесь нужно поиграть с нижним слоем. Это могут быть боди с вырезами, полупрозрачные лонгсливы, топы, блузы, бра и даже обжатые платья. Взбиваем градус женственности жакетами, вязаными кардиганами, джемперами с V подобными вырезами", — посоветовала она.

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Что касается платьев, Кубай заметила, что "даже теплое макси-платье можно подать красиво и соблазнительно". Она посоветовала выбирать платья с разрезами по бокам или с приоткрытым плечом или вырезом на спине.

"Если это полностью закрытое платье, то подборы вам в помощь, интересные украшения на запястье, удлиненной формы цепочки, пояс, чтобы подчеркнуть талию", – говорит специалист.

Кубай также сказала, как лучше подбирать юбки: "Трикотажные, шерстяные юбки прямого или А силуэта миди и макси длины это тепло и так женственно".

По поводу спортивной одежды стилистка посоветовала выбирать утепленные облегающие леггинсы под объемный верх – это могут быть худые, свитшоты. Если же вы на низ надеваете объемные штаны, то верх лучше выбрать обтягивающим.

"Цвет и принт тоже имеют большое значение. И хотя, зимой, так хочется комфортно закупаться в черный или коричневый свитер, помним, что существуют еще и пастельные оттенки, такие, как пудрово розовый, нежно голубой, теплый желтый, которые на мягких, приятных тканях зададут настроение и тона вашему образу, настроят на правильный женский вайб. Животные принты и принты рептилий", – добавила стилист.

Напомним, когда вы подбираете зимний гардероб и экспериментируете с образами, забудьте об отдельных устаревших вещах. Какие главные антитренды сезона, рассказывает UAportal.

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