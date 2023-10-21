Стилистка назвала признаки идеального пуховика на осень-зиму-2023-2024

Пуховик – маст хев на холодное время года. Стилистка Елена Шевченко дала семь советов, как выбрать пуховик, чтобы быть в тренде этого сезона.

Длина

Пуховик должен быть, минимум, до середины бедер и, еще лучше, до середины бедер. Укороченный пуховик, как замечает стилистка, не моден и может легко вызвать простуду почек.

Без меха

Независимо от того, это искусственный или натуральный мех, это не актуально в этом сезоне. Итак, выбирайте пуховик без меха.

Без мелких швов

Большое количество мелких швов на пуховике может создать ощущение гусеницы и делает вас с виду полнее, чем вы на самом деле. Так что выбирайте модели с расстоянием между швами не менее 13-15 см.

Ткань

Ткань пуховика должна быть матовой и гладкой. Ни в коем случае не выбирайте пуховики с так называемой тканью-жаткой, искусственным напылением, голографическим напылением или барашком.

Читайте также: Маникюр, потерявший актуальность в 2023 году.

Воротник и фурнитура

Предпочтите пуховикам с высоким воротником, что позволит обойтись без шарфа. Также важно, чтобы фурнитура на пуховике была хорошей.

Объемный и легкий

Меряя пуховик, одевайте свитер, чтобы избежать покупки изделия, сидящего очень облегающе. Отметьте, что пуховик должен быть достаточно объемным. Важно, чтобы он был легким, поскольку зимой может возникать авитаминоз и усталость, и избыточный вес на плечах может придать дискомфорт.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!