Стилисты назвали 3 стрижки, которые сделают вас старше

Есть несколько стрижек, которые не следует делать, если не хотите акцентировать внимание на свой возраст.

Об этом пишет radiotrek.

Прямое каре с ровной челкой

Густая и ровная челка в сочетании с симметричным и прямым каре способна добавить несколько лишних лет любой женщине. Кроме того, эта прическа уже давно вышла из моды и подходит лишь немногим. Если вы все же хотите вариант каре, и не готовы изменить свое решение, то стоит обратить внимание на каре с градуированным краем и асимметричной челкой. На густых волосах эта прическа будет выглядеть впечатляюще, а угадать, сколько лет ее обладательницы станет непростой задачей.

Читайте также: Пять видов маникюра, устаревших и ставших неактуальными в 2023 году (фото)

Симметричный боб

Большинство симметричных причесок акцентируют внимание на недостатках лица и визуально прибавляют несколько лет женщинам. Такой стиль не рекомендуется для девушек с круглой формой лица или пышной фигурой. Если вам нравятся бобы, стоит рассмотреть асимметричный вариант. Нет необходимости уделять внимание тому, чтобы линия прически была ровной, поскольку наши лица не абсолютно симметричны, и неровные линии прически только подчеркнут это.

Гаврош

Эта прическа остается популярной среди пожилых женщин, однако если вам еще не исполнилось 40 лет, лучше подберите другой стиль. В качестве альтернативы можно рассмотреть пикси, особенно если у вас короткие волосы. Она придает свежести внешности, делает волосы более послушными и выделяет из толпы.

Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!