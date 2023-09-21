Стилисты назвали 4 вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе мужчины осенью-2023

Мужчинам осенью рекомендуется создать более мужественный образ, чем летом. Есть четыре предмета гардероба, которые помогут подчеркнуть этот стиль.

Об этом пишет Время Действий.

Рубашка

На модных подиумах появились рубашки-оверсайзы с удлиненными рукавами, со стильными принтами и прозрачными моделями. Рекомендуется носить их расслабленно: частично застегнутые, с расстегнутым воротником, или даже две рубашки друг на друга.

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Лонгслив

Демонстрация фигуры важна не только для женщин, но и мужчин. Один из трендов этого сезона – это лонгсливы, которые обтягивают фигуру и подчеркивают мышцы.

Свитера

В холодное время года, теплые свитера с высокой горловиной уместны. Они доступны в разных дизайнах, включая растительные, геометрические и животные принты. Среди вариантов есть и тёплый трикотаж, и костюмы.

Кардиган

Кардиганы тоже не теряют популярности в мужском гардеробе. Их можно носить как на голое тело, так и поверх гольфа, они смотрятся стильно и комфортно.

Напомним, стилисты назвали семь приемов, которые помогут визуально выглядеть выше.

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