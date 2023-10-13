Стилисты назвали 8 трендовых шапок сезона осень-зима-2023-2024
Стилисты советуют обратить внимание на женственные береты и шляпы-клоши, которые были в моде в 20-х годах прошлого века. Не обойдите вниманием и тюрбаны с балаклавами.
Об этом пишет Радиотрек.
Берет
Если вам желается придать своему образу французскую нотку, выберите берет. С ним вы будете выглядеть элегантно и утонченно.
Шляпа-клош
Добавьте особый шарм своему стилю с помощью шляпы с узкими полями, известного как клош. Он перенесет вас обратно во времени до 20-х годов прошлого столетия.
Кепка-бейсболка
Теплая кепка-бейсболка - стильный и комфортный головной убор, подходящий как к пальто, так и куртке.
Балаклава
Этот головной убор всегда в тренде, и он отлично защищает вас от холода, особенно шею.
Тюрбан
Это не ежедневный выбор, но поможет вам выглядеть изящно и загадочно.
Плетеная шапка
Всесезонный головной убор, который всегда остается в моде и согревается в холодную погоду, изготавливается из акрила или шерсти.
Ушанка
Это еще один популярный выбор, обеспечивающий тепло и удобство. Уши можно завязать под подбородком, и ушанки обычно изготавливаются из теплых материалов.
Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.
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