Стилисты назвали топ-4 тренда в макияже на осень-2023

Стилисты назвали самые трендовые веяния в макияже осени-2023. В моде будут "взгляд сирены", красные губы и белые брови.

Об этом пишет Радиотрек.

Брови

Сейчас в моде отбелены брови. Этот тренд пришел к нам из 90-х. На светловолосых девушках смотрятся отбеленные брови особенно красиво.

Губы

Самый трендовый цвет губ этого сезона – красный. Поэтому демонстрируем страсть не только одеждой и аксессуарами, но и цветом губ.

Глаза

В моде Siren Eye – взгляд сирены. Эти стрелки делают чернобы подводкой вдоль внутреннего и наружного уголков глаз.

Тени

Теперь яркие тени советуют носить не только на праздники.

Макияж

В моде минимализм. Макияж без макияжа и максимальной естественности. Даже звезды на красную дорожку выходят с "обнаженным лицом".

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

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