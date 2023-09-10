Стилисты назвали топ-4 тренда в макияже на осень-2023
Стилисты назвали самые трендовые веяния в макияже осени-2023. В моде будут "взгляд сирены", красные губы и белые брови.
Об этом пишет Радиотрек.
Брови
Сейчас в моде отбелены брови. Этот тренд пришел к нам из 90-х. На светловолосых девушках смотрятся отбеленные брови особенно красиво.
Губы
Самый трендовый цвет губ этого сезона – красный. Поэтому демонстрируем страсть не только одеждой и аксессуарами, но и цветом губ.
Глаза
В моде Siren Eye – взгляд сирены. Эти стрелки делают чернобы подводкой вдоль внутреннего и наружного уголков глаз.
Тени
Теперь яркие тени советуют носить не только на праздники.
Макияж
В моде минимализм. Макияж без макияжа и максимальной естественности. Даже звезды на красную дорожку выходят с "обнаженным лицом".
Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.
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