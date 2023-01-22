Стилисты назвали вещи, которые в 2023 году будут неактуальными

Главные антитренды 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

В 2023 году некоторые вещи станут абсолютно неактуальны и выйдут из моды. Поэтому кое-кому придется выкинуть любимый топ или очки.

Поэтому стилисты рассказали о главных антитрендах 2023 года. Если хотите быть стильными, то лучше спрячь эти вещи далеко в шкафу.

Солнцезащитные очки формы "Кошачий глаз"

Очки модели "Кошачий глаз" долгое время были в тренде, но в 2023 году они станут неактуальными. Их сочетали с рубашками, платьями, джинсами, пиджаками и т.д.

В этом году внимание стоит будет сосредоточить на более традиционных моделях противосолнечных очков.

Главные антитренды 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Обжатые топы

В 2023 году кроп-топы будут актуальны, но стоит отказаться от обжатых топов. Их лучше отправить далеко в шкаф.

Стилисты рекомендуют выбрать более простым фасонам, которые не будут сковывать ваши движения.

Главные антитренды 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Брюки фасона paper bag

Брюки фасона paper bag в 2023 году стали совершенно неактуальны. В частности, речь идет о штанах с завышенной талией, подпоясаемой поясом.

Стилисты подчеркивают, что штаны-палаццо сделают любой образ элегантным и изысканным.

Брюки paper bag – главные антитренды 2023 – какие вещи вышли из моды в 2023 году

Напомним, что стильный образ всегда можно создать из базовых вещей, которые всегда будут актуальны. Такую одежду можно легко совмещать между собой. Поэтому эксперты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы.

Ранее мы показали примеры трендовых вещей, которые есть вне времени. Образы показаны жителями Лондона и Парижа и должны быть в гардеробе каждой женщины.

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