Стилисты назвали вещи, которые в 2023 году будут неактуальными
В 2023 году некоторые вещи станут абсолютно неактуальны и выйдут из моды. Поэтому кое-кому придется выкинуть любимый топ или очки.
Поэтому стилисты рассказали о главных антитрендах 2023 года. Если хотите быть стильными, то лучше спрячь эти вещи далеко в шкафу.
Солнцезащитные очки формы "Кошачий глаз"
Очки модели "Кошачий глаз" долгое время были в тренде, но в 2023 году они станут неактуальными. Их сочетали с рубашками, платьями, джинсами, пиджаками и т.д.
В этом году внимание стоит будет сосредоточить на более традиционных моделях противосолнечных очков.
Обжатые топы
В 2023 году кроп-топы будут актуальны, но стоит отказаться от обжатых топов. Их лучше отправить далеко в шкаф.
Стилисты рекомендуют выбрать более простым фасонам, которые не будут сковывать ваши движения.
Брюки фасона paper bag
Брюки фасона paper bag в 2023 году стали совершенно неактуальны. В частности, речь идет о штанах с завышенной талией, подпоясаемой поясом.
Стилисты подчеркивают, что штаны-палаццо сделают любой образ элегантным и изысканным.
Напомним, что стильный образ всегда можно создать из базовых вещей, которые всегда будут актуальны. Такую одежду можно легко совмещать между собой. Поэтому эксперты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы.
Ранее мы показали примеры трендовых вещей, которые есть вне времени. Образы показаны жителями Лондона и Парижа и должны быть в гардеробе каждой женщины.
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