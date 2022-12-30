Стивен Кинг рассказал, какое желание загадает на Новый год

Известный писатель Стивен Кинг озвучил свою огромную мечту на следующий год. Об этом американская звезда рассказала в соцсети.

Он ответил на сообщение своего коллеги Дона Уинслоу в Twitter 29 декабря. В нем тот спросил своих читателей, чего они хотят на следующий год.

Кинг ответил коротко и по существу: "Мир в Украине".

Его краткий ответ поддержали более 20 тысяч поклонников, многие с ним соглашались и отвечали в комментариях.

Напомним, что это не первая поддержка украинцев от короля ужасов Стивена Кинга.

Осенью он обратился к россиянам от всего мира. Он призвал оккупантов убираться с территории Украины.

"Мир в Россию: Забирайся к черту из Украины. Это не твоя страна", - написал Кинг.

Напомним, что в марте писатель Стивен Кинг объяснил смерти тысяч людей в Украине ненавистью путина к безумной популярности Зеленского.

Кинг также отметил, что с каждым днем ненависть путина растет. По мнению Кинга, впервые за свою долгую и бесславную карьеру путин выглядит дураком из-за вторжения в Украину.

Впоследствии Кинг писал, что путину нужно уйти, пока он не уничтожил нас всех.

Стивен Кинг - американский писатель, которому 75 лет.

Он прославился в жанре мистики, ужасов и триллеров. По всему миру подано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым было снято множество художественных фильмов и сериалов, телевизионных постановок, а также нарисованы различные комиксы.

Кинг опубликовал 60 романов, в том числе семь под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. Его авторские рассказы собраны в девять авторских сборников.

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