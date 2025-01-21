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Стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине стремительно изменилась: сколько теперь стоит и что ждать дальше

Анастасия Крыщук

Стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине стремительно изменилась: сколько теперь стоит и что ждать дальше
В Украине существенно изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир. Источник: Freepik

Во многих крупных городах Украины владельцы однокомнатных квартир пересмотрели цены на их аренду. Изменения произошли как в сторону повышения, так и понижения стоимости.

Например, за последние полгода наиболее существенные цены выросли в Ивано-Франковске – на 16%, до средних 14 000 грн. В целом, по данным крупного специализированного портала, стоимость аренды однокомнатных квартир повысилась в пределах от 1% до 16%.

В частности, аренда подорожала в таких городах:

  • Одесса – на 14%;
  • Львов – на 9%;
  • Хмельницкий – на 5%;
  • Винница – на 4%;
  • Киев – на 1%.

В то же время, снижение цен зафиксировали только в двух городах, и в обоих случаях на 9%. Речь идет о:

  • Запорожье;
  • Днепр.

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В некоторых городах цены на аренду однокомнатных квартир остались прежними. Здесь стоимость аренды не изменилась:

  • Ужгород;
  • Луцк;
  • Черновцы;
  • Тернополь;
  • Ровно;
  • Житомир;
  • Черкассы;
  • Чернигов;
  • Полтава;
  • Кропивницкий;
  • Николаев;
  • Харьков.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине.

По аналитическим данным, арендовать однокомнатное жилье в Украине можно по цене от 4000 до 19000 грн в зависимости от города. Дешевле аренда стоит в Харькове – в среднем 4 000 грн. В бюджетный сегмент также входят:

  • Николаев и Запорожье – в среднем 5 000 грн;
  • Чернигов – 6 250 грн.

Высокие цены зафиксированы в Ужгороде, где средняя стоимость составляет 19 000 грн. Также высокие цены наблюдаются в:

  • Львове – около 16 900 грн;
  • Киеве – примерно 16 000 грн.

Напомним, ранее мы говорили, что цены на 1-комнатные квартиры в Украине переписали.

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