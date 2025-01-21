Стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине стремительно изменилась: сколько теперь стоит и что ждать дальше

Во многих крупных городах Украины владельцы однокомнатных квартир пересмотрели цены на их аренду. Изменения произошли как в сторону повышения, так и понижения стоимости.

Например, за последние полгода наиболее существенные цены выросли в Ивано-Франковске – на 16%, до средних 14 000 грн. В целом, по данным крупного специализированного портала, стоимость аренды однокомнатных квартир повысилась в пределах от 1% до 16%.

В частности, аренда подорожала в таких городах:

Одесса – на 14%;

Львов – на 9%;

Хмельницкий – на 5%;

Винница – на 4%;

Киев – на 1%.

В то же время, снижение цен зафиксировали только в двух городах, и в обоих случаях на 9%. Речь идет о:

Запорожье;

Днепр.

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В некоторых городах цены на аренду однокомнатных квартир остались прежними. Здесь стоимость аренды не изменилась:

Ужгород;

Луцк;

Черновцы;

Тернополь;

Ровно;

Житомир;

Черкассы;

Чернигов;

Полтава;

Кропивницкий;

Николаев;

Харьков.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине.

По аналитическим данным, арендовать однокомнатное жилье в Украине можно по цене от 4000 до 19000 грн в зависимости от города. Дешевле аренда стоит в Харькове – в среднем 4 000 грн. В бюджетный сегмент также входят:

Николаев и Запорожье – в среднем 5 000 грн;

Чернигов – 6 250 грн.

Высокие цены зафиксированы в Ужгороде, где средняя стоимость составляет 19 000 грн. Также высокие цены наблюдаются в:

Львове – около 16 900 грн;

Киеве – примерно 16 000 грн.

Напомним, ранее мы говорили, что цены на 1-комнатные квартиры в Украине переписали.

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