Стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине стремительно изменилась: сколько теперь стоит и что ждать дальше
Во многих крупных городах Украины владельцы однокомнатных квартир пересмотрели цены на их аренду. Изменения произошли как в сторону повышения, так и понижения стоимости.
Например, за последние полгода наиболее существенные цены выросли в Ивано-Франковске – на 16%, до средних 14 000 грн. В целом, по данным крупного специализированного портала, стоимость аренды однокомнатных квартир повысилась в пределах от 1% до 16%.
В частности, аренда подорожала в таких городах:
- Одесса – на 14%;
- Львов – на 9%;
- Хмельницкий – на 5%;
- Винница – на 4%;
- Киев – на 1%.
В то же время, снижение цен зафиксировали только в двух городах, и в обоих случаях на 9%. Речь идет о:
- Запорожье;
- Днепр.
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В некоторых городах цены на аренду однокомнатных квартир остались прежними. Здесь стоимость аренды не изменилась:
- Ужгород;
- Луцк;
- Черновцы;
- Тернополь;
- Ровно;
- Житомир;
- Черкассы;
- Чернигов;
- Полтава;
- Кропивницкий;
- Николаев;
- Харьков.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине.
По аналитическим данным, арендовать однокомнатное жилье в Украине можно по цене от 4000 до 19000 грн в зависимости от города. Дешевле аренда стоит в Харькове – в среднем 4 000 грн. В бюджетный сегмент также входят:
- Николаев и Запорожье – в среднем 5 000 грн;
- Чернигов – 6 250 грн.
Высокие цены зафиксированы в Ужгороде, где средняя стоимость составляет 19 000 грн. Также высокие цены наблюдаются в:
- Львове – около 16 900 грн;
- Киеве – примерно 16 000 грн.
Напомним, ранее мы говорили, что цены на 1-комнатные квартиры в Украине переписали.
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