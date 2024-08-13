Стоит как однокомнатная в Киеве: Ford представил электромобиль Mustang Mach-E GT (фото)

Американский автопроизводитель Ford представил обновленную версию своего популярного электрокроссовера Mustang Mach-E GT, добавив к модели еще больше мощности и изысканности. Особое внимание привлекает новый пакет Bronze Appearance, обещающий сделать Mach-E GT самым быстрым в своей линейке.

Хотя точное время разгона до 100 км/ч пока держится в секрете, Ford подтверждает, что новая версия с легкостью обойдет предыдущую GT Performance Edition, которая разгоняется до 97 км/ч всего за 3,5 секунды. Это означает, что энтузиасты быстрой езды могут ожидать еще более впечатляющих показателей нового Mach-E GT.

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Помимо невероятной динамики, обновленный кроссовер получил ряд стильных дополнений. Пакет Bronze Appearance включает в себя уникальную решетку радиатора с бронзовой отделкой, эксклюзивные шильдики и 20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн которых напоминает культовые колеса BMW M4 GTS. Палитра цветов кузова также была расширена, и теперь включает в себя новый яркий зеленый оттенок Eruption Green.

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e Mustang Mach-E. Источник: ford.ua/mustang-mach-e

Не остался без внимания и стандартный Mustang Mach-E GT. Он получил адаптивные амортизаторы MagneRide, более мощные тормозные механизмы Brembo и более удобное сиденье водителя с электрорегулировкой в 10 направлениях. Эти нововведения позволят сделать каждую поездку на Mach-E GT еще более комфортной и увлекательной.

Цена Mustang Mach-E GT

Купить Mustang Mach-E GT в Украине можно за более чем 50 тысяч долларов. Стоимость версии GT AWD с расширенным запасом хода и пакетом Bronze Appearance будет стартовать от 60 990 долларов США.

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