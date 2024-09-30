Стоит ли покупать доллары: украинцам посоветовали, какие инвестиции самые выгодные

Граждане Украины, которые пытаются накопить иностранную валюту, в частности доллары, и держат их дома, вместо того, чтобы приобрести облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открыть депозит, рискуют потерять стоимость своих сбережений. Национальный банк стремится обеспечить, чтобы гривневые депозиты и облигации были привлекательными для населения, а их доходность превышала годовой уровень девальвации гривны.

Этой информацией поделился старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, пишет DOU. Он отметил, что хранение наличных несет в себе дополнительные риски, вследствие чего владелец может остаться без денег. Речь идет, в частности, о:

кражах;

пожарах и тому подобному.

"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.д.", – рассказал Гайдай.

Читайте также: Проверьте свои доллары: какие купюры не хотят принимать в банках и обменниках

В то же время он подчеркнул, что, если в следующем году будет обеспечено достаточное внешнее финансирование, Национальный банк не будет иметь оснований менять режим управляемой гибкости. Этот режим предусматривает контролируемую девальвацию гривны со стороны НБУ, что означает, что курс иностранных валют, в частности доллара, будет расти.

Он также отметил, что теперь "хорошее время и для бизнес-инвестиций". В некоторых секторах можно ожидать более высокую прибыль, чем от традиционных депозитов или облигаций внутреннего государственного займа.

Однако эксперт не рекомендует инвестировать в недвижимость из-за чрезмерных рисков, которые считает неоправданными.

"Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

Напомним, ранее в НБУ рассказали, могут ли у украинцев возникнуть проблемы с долларами 2006 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!