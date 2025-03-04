Стоит знать всем украинцам: что на самом деле засчитывается в трудовой стаж
Трудовой стаж – это период официального трудоустройства, зафиксированный в трудовой книжке. Он также может быть подтвержден другими документами, в частности, такими как диплом.
Весь трудовой стаж, приобретенный до января 2004 года, автоматически засчитывается как страховой. Об этом сообщает сайт "Кадровик-01".
Речь идет о периоде, начиная с 1 января 2004 года, когда вступил в силу Закон № 1058.
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С 2004 года были внесены существенные изменения в порядок зачисления стажа:
- на данный момент период обучения в училищах, высших, средних и других образовательных заведениях не включается в страховой стаж;
- независимо от наличия официального трудоустройства, в трудовой стаж входит период отпуска по беременности и родам, а также уход за ребенком до трех лет;
- для предпринимателей трудовой стаж засчитывается в зависимости от размера уплаченных страховых взносов;
- заключенным стаж засчитывается только при условии заключения договора о добровольном страховании, при этом его расчет также зависит от внесенных платежей;
- в случае работы по гражданско-правовому договору зачисление стажа напрямую связано с объемом уплаченных взносов.
Для официально безработных время пребывания на учете в центре занятости без получения выплат по безработице не включается в страховой стаж.
Напомним, ранее мы рассказывали, какова будет пенсия с минимальной зарплатой и стажем.
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