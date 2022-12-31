'Стойко и точно уничтожают вражеские ракеты': ВСУ показали работу зенитчиков 31 декабря (видео)

Зенитные войска воздушного командования "Центр" сегодня, 31 декабря, уничтожили одну из российских ракет, выпущенных по Украине. Всего силы ПВО сбили 12 ракет из более чем 20.

Украинские военные поделились видео своей работы. Его опубликовали на странице Воздушного командования "Центр" в Facebook.

"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Центр" стойко и точно уничтожают вражеские ракеты", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные запускают снаряд по российской ракете. Он достигает цели и уничтожает вражеское оружие в воздухе.

Точное время и место дислокации зенитчиков не сообщаются из соображений безопасности.

По предварительным данным, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Напомним, 31 декабря, в канун Нового года, россия запустила десятки ракет по территории Украины.

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