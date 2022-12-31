Залужный сообщил, сколько ракет выпустила россия по Украине и сколько уничтожили Силы ПВО

31 декабря, в канун Нового года, государство-террорист рф вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам Украины.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале. В этот раз террористы ударили по гражданским объектам, а не по критической инфраструктуре. Силами ПВО предварительно сбито 12 из 20 ракет.

По предварительным данным, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

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"Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей. Держимся! Нас не сломать! Победа будет за нами!", – сообщил Залужный.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что благодаря отличной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины.

"Это самые сложные Рождественские праздники и Новый год за всю историю независимой Украины. Враг пытается сломать нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом", – написал он.

Напомним, 31 декабря, в канун Нового года, россия запустила десятки ракет по территории Украины.

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