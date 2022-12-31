Залужний повідомив, скільки ракет випустила росія по Україні та скільки знищили Сили ППО

31 грудня, напередодні Нового року, держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам України.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі. Цього разу терористи вдарили по цивільних об’єктах, а не по критичній інфраструктурі. Силами ППО попередньо збито 12 з 20 ракет.

За попередніми даними, противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

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"Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей. Тримаймося! Нас не зламати! Перемога буде за нами!", – повідомив Залужний.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.

"Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом", – написав він.

Нагадаємо, 31 грудня, напередодні Нового року, росія запустила десятки ракет по території України.

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