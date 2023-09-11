Стоматологи ответили, какие продукты есть, чтобы зубы были здоровыми

Для сохранения здоровой и красивой улыбки можно учитывать список продуктов, способствующих механическому очищению зубов, укреплению эмали и уменьшению риска кариеса.

Об этом сообщает Ukr.Media.

По мнению специалистов, употребление твердых овощей и фруктов оказывает положительное влияние на здоровье зубов и десен. Это обусловлено их способностью механически очищать зубы от налета, что, в свою очередь, уменьшает риск кариеса.

В этот список входят яблоки и морковь, которые содержат природный ксилит, способствуя укреплению зубов. Эксперты в стоматологии также указывают на груши, сливы, абрикосы и даже содержащие сорбит виноград, который улучшает буферную способность слюны и способствует самоочищению зубов.

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Врачи также рекомендуют включить какао в рацион, поскольку оно содержит танин, уменьшающий количество бактерий в полости рта. После употребления сладостей рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые кальцием, магнием и фтором, такие как орехи, фасоль и сыр.

Стоматологи также рекомендуют регулярно чистить зубы по возможности 3 раза в день, используя зубную нить, ирригатор и скребок для очистки поверхности языка. Паузы в пище в течение двух часов помогут восстановить буферную способность слюны для эффективной очистки полости рта.

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