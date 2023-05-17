Страшный с виду паук оказался едва ли не самым застенчивым существом на Земле (фото)

Биологи из Университета Джорджии, исследовавшие реакцию разных видов пауков на стрессовые факторы, выяснили, кто из пауков наиболее "застенчивый". Этим существом оказался массивный гигантский Trichonephila clavata.

Как пишет издание IFLScience, исследование ученых показало, что пауки Trichonephila clavata используют для выживания необычный предел: "они робкие и застенчивые".

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В ходе исследования ученые сравнили реакцию более 450 пауков из 10 различных видов на кратковременную и безвредную обеспокоенность. Они использовали спринцовку, чтобы мягко обдувать отдельных пауков двумя быстрыми струями воздуха. Это незначительное нарушение заставляло пауков замирать на время, становясь абсолютно неподвижными.

Анализ показал, что в то время как большинство пауков замирали менее чем на минуту, прежде чем возобновить свою обычную деятельность, пауки Trichonephila clavata оставались неподвижными более часа. Единственным другим видом пауков, продемонстрировавшим аналогичную длительную реакцию, был родственный вид Trichonephila clavipes.

"Они в большинстве своем отключаются и ждут, пока препятствия исчезнут. Наша работа показывает, что эти пауки действительно боятся вас больше, чем вы их", — отметил соавтор исследования Энди Дэвис.

Ранее в США нашли паука, который имел "слуховой аппарат".

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