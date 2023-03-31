Страстная неделя 2023 года: что нельзя есть в последние шесть дней поста перед Пасхой
В Украине скоро начнется празднование Пасхи, но ее предшествует Страстная неделя или Страстная седмица – последние шесть дней Великого поста. Он начинается у католиков 3 апреля, а у православных – 10 апреля.
В эти дни верующие стараются посещать все богослужения и соблюдать самый строгий пост. UAportal собрал основные запреты и ограничения еды во время Страстной недели.
По церковному уставу, в Страстную неделю, нельзя есть:
- мясо и мясные продукты;
- яйца;
- молоко и молочные продукты (творог, сливочное масло, творог, сметана, кефир, йогурт);
- сдобную выпечку;
- кофе;
- шоколад;
- алкоголь;
- рыба, рыбные продукты и рыбная икра.
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В течение шести дней верующие могут есть сухую пищу без добавления растительного масла. Также нельзя варить продукты. Можно включить в рацион:
- черный хлеб;
- овощи;
- зелень;
- фрукты;
- сухофрукты;
- орехи;
- семена;
- морскую капусту;
- фруктовые и овощные соки;
- воду.
С Большого понедельника по Чистый четверг можно есть только сырые овощи и фрукты, а также хлеб с водой. В Страстную пятницу верующим советуют максимально отказаться от еды, поскольку это самый скорбный день Страстной недели. Также многие верующие не едят ничего и в Великую субботу.
Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.
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