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Страстная неделя 2023 года: что нельзя есть в последние шесть дней поста перед Пасхой

Анастасия Крыщук

Страстная неделя 2023 года: что нельзя есть в последние шесть дней поста перед Пасхой

В Украине скоро начнется празднование Пасхи, но ее предшествует Страстная неделя или Страстная седмица – последние шесть дней Великого поста. Он начинается у католиков 3 апреля, а у православных – 10 апреля.

В эти дни верующие стараются посещать все богослужения и соблюдать самый строгий пост. UAportal собрал основные запреты и ограничения еды во время Страстной недели.

По церковному уставу, в Страстную неделю, нельзя есть:

  • мясо и мясные продукты;
  • яйца;
  • молоко и молочные продукты (творог, сливочное масло, творог, сметана, кефир, йогурт);
  • сдобную выпечку;
  • кофе;
  • шоколад;
  • алкоголь;
  • рыба, рыбные продукты и рыбная икра.

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В течение шести дней верующие могут есть сухую пищу без добавления растительного масла. Также нельзя варить продукты. Можно включить в рацион:

  • черный хлеб;
  • овощи;
  • зелень;
  • фрукты;
  • сухофрукты;
  • орехи;
  • семена;
  • морскую капусту;
  • фруктовые и овощные соки;
  • воду.

С Большого понедельника по Чистый четверг можно есть только сырые овощи и фрукты, а также хлеб с водой. В Страстную пятницу верующим советуют максимально отказаться от еды, поскольку это самый скорбный день Страстной недели. Также многие верующие не едят ничего и в Великую субботу.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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