Страстная неделя 2023: когда отмечают и что нельзя делать в эти дни

В 2023 году католики будут отмечать Пасху 9 апреля по григорианскому календарю, а православные верующие – 16 апреля, по юлианскому. Со 2 по 7 апреля у католиков начинается Страстная неделя. У православных – с 10 апреля по 15 апреля.

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Вербное воскресенье

По Евангелию, Христос вошел в Иерусалим за неделю до своего воскресения. Люди приветствовали его, а дорогу устилали пальмовыми ветвями. С этим и связана традиция освящения веточек ивы. По народному поверью, освященная ива обладает целебными свойствами. Издавна после богослужения люди слегка избивали друг друга ветвями и приговаривали: "не я бью – верба бьет, через неделю Пасха".

Большой понедельник

3 апреля – у католиков, 10 апреля – у православных;

В этот день почитается память преподобного Иосифа. Согласно Ветхозаветным преданиям, его продали в рабство в Египет. В этот день в Витании Иисус проклял бесплодную смоковницу, которая символизировала не раскаявшуюся душу. С Большого понедельника дом начинают готовить к Пасхе.

Большой вторник

4 апреля – у католиков, 11 апреля – у православных;

Во второй день Страстной недели верующие вспоминают притчи Иисуса о Страшном суде и конце света. Также Христос предсказывал, что вскоре Петр отречется от него, а Иуда предаст. После этого верующие завершают свои домашние дела, заканчивают вышивать рушники на Пасху и готовят наряды и скатерти.

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Большая среда

5 апреля – у католиков, 12 апреля – у православных;

Согласно Новому Завету, именно в этот день Иуда предал Христа за 30 сребренников. В этот день в храмах распространена практика исповеди. Также украинцы начинают готовить яйца и красить писанки.

Чистый четверг

6 апреля – у католиков, 13 апреля – у православных;

В четверг Пасхальной Недели состоялась Тайна Последнего Ужина, на которой Иисус поделился со своими апостолами хлебом и вином, ставшим символом причастия. В этот день верующие вспоминают о страданиях Христа, посещают церковь и принимают причастие. Также начинают печь куличи. В украинской традиции четверг называют чистым, поскольку считается, что в этот день вода может смыть все грехи. В домах проводят генеральную уборку, работают над стиркой одежды и мойкой окон.

Большая (Страстная) пятница

7 апреля – у католиков, 14 апреля – у православных;

В этот день произошло распятие Иисуса Христа на горе Голгофа. Страстная пятница является днем скорби. В церквях выносят плащаницу, изображающую Христа, лежащего в постели. Некоторые верующие в Страстную пятницу отказываются от еды, пока плащаницу не вынесут из церкви.

Большая суббота (Лазарева суббота)

8 апреля – у католиков, 15 апреля – у православных;

Это последний день Страстной недели, который называется Лазарева суббота. Верующие вспоминают о чуде Иисуса – воскрешении праведного Лазаря. В этот день завершают готовить пасхальную корзину и готовятся к празднованию Пасхи. Также это последний день Великого поста, обычно запрещающий есть мясо.

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Что нельзя делать в Страстную неделю

Время в Страстную неделю нужно посвятить молитве и посещению храма, ведь в эти дни существуют определенные ограничения:

Нельзя нарушать пост и веселиться;

Запрещено ссориться, скандалить и злословить;

Тяжелый физический труд не рекомендуется, но легкий повседневный разрешен;

Невозможно праздновать свадьбу и дни рождения.

Последняя неделя перед Пасхой – это время строгого поста. В понедельник, вторник и пятницу разрешено только сухое питание, в Большой четверг можно есть еду с маслом и немного вина. В Страстную пятницу можно потреблять только хлеб и воду, а в Великую субботу – снова сухое питание. Однако следует отметить, что правила поста не распространяются на пожилых, детей, беременных, кормящих матерей и тяжелобольных.

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