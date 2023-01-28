Стюардесса раскрыла жуткие детали, почему лучше не пользоваться туалетной бумагой в самолете

Стюардесса Сьерра Мистт рассказала, почему пассажиры должны держаться подальше от туалетной бумаги в самолете. Она советует пользоваться бумажными полотенцами, которые не столь загрязнены.

Различные сюжеты из жизни стюардесс Мистт публикует в TikTok. Об этом сообщает The Sun.

Бортпроводница рассказала: "Когда вы идете в туалет в самолете, не пользуйтесь туалетной бумагой. Вместо этого используйте бумажные полотенца, потому что они более высокого качества и не разрываются, как туалетная бумага".

Она не первая стюардесса, которая советует пассажирам избегать использования туалетных бумаг.

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"Используйте папиросную бумагу в отличие от туалетной. Когда возникает турбулентность и маленькие мальчики не могут попасть, поэтому они все забрызгивают. Обычно это попадает на туалетную бумагу, если вы не хотите, чтобы подобные вещи были на вас, используйте папиросную бумагу", – пояснила стюардесса Флай Бэй Би.

Она тоже советует пользоваться бумажными полотенцами, поскольку они размещаются выше и их сложнее испачкать.

Напомним, в Укрзализныце проводник поезда №731 Днепр-Киев заставил ехавшего с фронта домой в отпуск военнослужащего ВСУ спать в тамбуре, поскольку ему не понравилось, что от мужчины был неприятный запах. Об этой неприятной и недопустимой ситуации рассказала дочь украинского защитника.