Субсидии в 2025 году: кто будет иметь право на два вида выплат

С 29 января 2025 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут оформить сразу две субсидии: одну на оплату аренды жилья, а другую – на покрытие расходов на коммунальные услуги.

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, могут ли ВПЛ получить одновременно два вида государственной помощи в 2025 году. Как отмечается, внутри перемещенные лица могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на них превышают установленный государством обязательный процент дохода.

Если сумма счетов за коммунальные услуги (с учетом социальных норм потребления) превышает этот лимит, домохозяйство вправе подать заявку на пособие.

Размер субсидии зависит от дохода семьи. Чем меньше доходов, тем большую часть расходов компенсирует государство. В то же время выплаты на проживание для ВПЛ не учитываются при расчете совокупного дохода семьи.

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Документы можно подать онлайн через портал Пенсионного фонда или обратиться в местные органы соцзащиты.

Кто может получить субсидию на аренду жилья в 2025 году

ВПЛ, которые вынуждены арендовать жилье, с 2025 года могут получить финансовую поддержку при условии выполнения нескольких требований:

Наличие официального договора аренды между арендатором и собственником жилья. Подача заявки через портал Пенсионного фонда Украины или в бумажном виде.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, официальное оформление аренды защищает права обеих сторон, предотвращая выселение и проблемы с задолженностью по коммунальным платежам. Субсидию могут получить переселенцы, которые:

потеряли свое жилье из-за войны;

выехали из зон активных боевых действий;

нет недвижимости на подконтрольной Украине территории;

тратят более 20% дохода семьи на аренду.

Размер помощи будет определяться индивидуально с учетом доходов семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды в конкретном регионе.

Также важно помнить, что арендатор и арендодатель не могут быть родственниками. Субсидия не предоставляется тем, кто уже получает другие выплаты на жилье, например, в рамках программы "Прихисток".

Раньше мы рассказывали, как будут начислять субсидии на коммуналку в 2025 году.

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