Сухо, солнечно и до +20: прогноз погоды в Украине на 8 мая.

В четверг, 8 мая, в большинстве регионов Украины ожидается временное прекращение осадков, а температура воздуха будет в общем-то приятной.

В то же время в Карпатах возможны дожди, местами с мокрым снегом, а в ночь на четверг осадки пройдут также в восточных областях, несмотря на это, большая часть территории страны будет оставаться в зоне сухой погоды.

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Температурные показатели ночью будут колебаться от +2 до +7 градусов, на юге и востоке — от +9 до +14. на поверхности грунта.

В Киеве в этот день существенных осадков не будет. Ночью температура будет достигать +4...+6 градусов, днем — до +12...+14.

Ранее мы рассказывали, что новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки.

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