Будет блестеть, как зеркало: как правильно мыть пол до блеска

Как мыть пол, чтобы он блестел

Пятна и налет на полу могут испортить внешний вид даже с шикарным интерьером. Поэтому после мытья полов хочется, чтобы поверхность была чистой, будто ее отполировали.

В сети рассказали о средстве, которое будет эффективно бороться с загрязнениями, будет отталкивать пыль и придаст плитке, ламинату или паркету красивый блеск.

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Для изготовления этого средства понадобятся:

ведро теплой воды;

средство для мытья посуды;

глицерин;

эфирное масло;

сухая тряпка из микрофибры.

Глицерин и эфирное масло можно приобрести в аптеке. Чтобы отмыть пол до блеска:

Разведите несколько капель моющего средства и бутылочку глицерина в воде и хорошо перемешайте. Воду можно ароматизировать несколькими каплями эфирного масла;

Этим раствором помойте пол как обычно;

До того, как пол высохнет, тщательно протрите сухой тряпкой из микрофибры всю поверхность досуха. Это отполирует покрытие и придаст ему блеск.

Эксперты по уборке рекомендуют обратить внимание на эфирные масла чайного дерева, кедра, лимона, эвкалипта или лаванды для приготовления такого раствора для мытья полов. Помимо приятного аромата эфирные масла также обладают легким обеззараживающим эффектом.

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