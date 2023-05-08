Свежие, как только из грядки: Как правильно хранить огурцы, чтобы они долго не портились
Огурцы – один из самых популярных овощей, часто встречающихся на кухнях хозяйок. Они придают свежесть и аромат многим блюдам. Конечно, хочется, чтобы огурцы оставались свежими подольше. Но есть лайфхак, который поможет сохранить их свежесть и вкус на длительный период до четырех недель!
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Первым способом является помещение огурцов в глубокую миску, которую следует накрыть смоченным куском ткани и поставить в холодильник. Этот метод поможет сохранить свежесть огурцов в течение двух недель. Альтернативой является помещение огурцов в ящик, но каждый овощ нужно обернуть в бумажное полотенце.
Однако лучший способ хранения огурцов – поместить их в глубокий пластиковый контейнер, заполненный водой. Вода должна меняться каждый день, а контейнер нужно держать в холодильнике. В этом случае огурцы могут оставаться свежими и вкусными до месяца.
Знания этих простых лайфхаков позволят хозяйкам хранить свежие огурцы в течение длительного периода, что позволит избежать траты этого полезного овоща и всегда иметь под рукой свежие и вкусные огурцы для приготовления блюд.
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