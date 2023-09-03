Сырский показал, как ВСУ уничтожают пехоту оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском.

Защитники Украины показали, как уничтожают вражескую технику и пехоту. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на канале в Telegram.

"Работает 22-я ОМБр. Расчет БМ-21 "Град" наносит сокрушительный удар по пехоте противника. Боевая работа продолжается", – говорится в сообщении.

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Силы обороны продолжают движение вперед на Бахмутском направлении. Украинские военные постоянно уничтожают технику и живую силу россиян.

На видео можно увидеть работу расчета БМ-21 "Град", который наносит сокрушительный удар по пехоте противника. Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

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