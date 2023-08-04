Сырский показал, как ВСУ выбивают оккупантов с высот на Горловском направлении (видео)

Украинские военные продолжают наступать на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Горловском направлении.

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила не дают российским оккупантам удерживать господствующие высоты. Видео работы стрелкового батальона опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"На Горловском направлении характерный рельеф и контроль над господствующими высотами оказывают значительное влияние на ситуацию на поле боя. Не дать врагу получить преимущество на этом участке – задача воинов Королевской бригады, которые уверенно ее выполняют", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военные с помощью дронов-камикадзе обнаруживают и уничтожают российских оккупантов.

"На этих кадрах видим результат такой работы. Расплата найдет каждого!" – добавил Сырский.

Добавим, Горловка Донецкой области оккупирована с 2014 года.

Напомним, бойцы 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича из миномета накрыли группу оккупантов.

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