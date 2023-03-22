Таинственный амулет и серебряные украшения: в Польше обнаружили сокровища времен короля Болеслава II (фото)

Археологи раскопали сокровище времен короля Болеслава II Смелого. Находку сделали на "ранее неизвестном" археологическом участке на юго-востоке Польши.

Среди предметов XI-XII веков таинственный свинцовый амулет, бронзовый конь, оружие, украшения из серебра, свинцовых и медных сплавов, ножи, серебряные монеты. Об этом сообщает The First News.

Доктор Марек Флорек из Люблинского университета Марии Кюри-Склодовской отметил, что это очень интригующее и ранее неизвестное археологическое место, представляющее богатую коллекцию раннесредневековых артефактов.

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Флорек добавил, что такие предметы как серебряные украшения, вероятно, были завезены в Сандомирскую область из раннесредневековой Руси или Балтийского региона.

В свою очередь свинцовая головка скипетра/булавы, обладает элитным характером и позволяет предположить, что поселение Даромина носило исключительный характер. По словам эксперта, в период раннего средневековья и позже булавы были не только оружием, но и, прежде всего, символами военной силы.

Особенно уникальным предметом, выделенным Флореком, была свинцовая подвеска, возможно, амулет с изображением человеческой фигуры с одной стороны и неопределенной фигуры с другой.

"Ничего подобного нет среди древних или средневековых артефактов, найденных на территории Польши", – сказал он.

Сейчас артефакты изучает Региональное управление охраны наследия в Кельце, после чего они будут переданы в Музей замка в Сандомире.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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