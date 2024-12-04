Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику: "Тебе конец, с*ка"
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри публично высказался о своем сопернике, украинском боксере Александре Усике, накануне реванша. Британиянин, известный своими провокационными заявлениями, и в этот раз не сдерживал своих слов.
Фьюри обратился к Усику, комментируя их прошлый бой:
"У тебя был небольшой шанс нокаутировать меня в первом бою, ты нанес мне около десяти ударов по подбородку, но я даже не коснулся канваса. Тебе конец. Как говорил когда-то Тупак: "Ты нанес мне свои лучшие удары, и ничего не сделал. Ты знаешь, что тебя ждет, с*ка"".
Победа Усика в первом бою
Напомним, что 19 мая Александр Усик (22-0, 14 КО) завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В драматичном поединке против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Усик одержал победу раздельным решением судей. Судейские записки выглядели следующим образом:
- Усик 115-112
- Фьюри 114-113
- Усик 114-113
Эта победа стала важным этапом в карьере украинца, подчеркнув его техническое превосходство.
Реванш в декабре
Тайсон Фьюри и Александр Усик встретятся снова 21 декабря. Бой обещает быть не менее интригующим, учитывая накал эмоций между боксерами. Для Фьюри этот реванш станет шансом вернуть свои титулы, а для Усика — возможностью закрепить свой статус абсолютного чемпиона.
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