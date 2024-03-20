Там базируется военный аэродром россии: энгельс атаковали беспилотники (видео)

В ночь на 20 марта беспилотники атаковали российский город энгельс в саратовской области. По информации, от прокремлевского агентства "РИА Новости", на месте происшествия предварительно якобы не зафиксированы пострадавшие и разрушения местной инфраструктуры.

Пропагандистский канал SHOT сообщает, что над городом слышали от 2 до 4 громких взрывов. Очевидцы говорят, что "дрожали окна в рамах".

"Над Энгельсом была ликвидирована БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры во время падения обломков предварительно нет", – заявил местный губернатор, которого процитировала ASTRA.

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В городе энгельс расположена авиабаза ВКС россии "Энгельс-2". Она уже неоднократно подвергалась атакам беспилотников.

Между тем министерство обороны россии сообщило о якобы уничтожении пяти украинских дронов над белгородской (1 дрон) и саратовской (4 дрона) областями.

Отметим, что на военном аэродроме "Энгельс" обеспечивается полное обслуживание бомбардировщиков, атакующих Украину.

В частности именно Ту-95МС оккупанты активно применяют, чтобы наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре: критической и гражданской. Аэродром "Энгельс" является базой для двух авиационных полков военных самолетов россии.

Это уже далеко не в первый раз, когда местный военный аэродром подвергается атаке. Одна из последних была зафиксирована в конце 2022 года.

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