Над российским стратегическим аэродромом "Энгельс" в Саратовской области слышны взрывы. Российская ПВО плещется в небо.

Подтверждающие это фото и видео появились в сети. Это не первый раз, когда местный военный аэродром подвергается атаке.

Местные жители зафиксировали на камере оставшийся в небе дымовой след. Слышен грохот на видео.

Также сообщается, что в Энгельсе раздавалась воздушная тревога.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин заявил, что в Энгельском районе ПВО уничтожило "неопознанный объект". Угрозы безопасности жителей нет, заверил российский чиновник.

Видео дня

"В который раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакая эвакуация из города не нужна", – заявил Бусаргин.

Первый обстрел российского военного аэродрома "Энгельс" произошел еще 5 декабря. Тогда ударные беспилотники мимо ПВО пролетели к этому важному объекту для врага. По информации Минобороны РФ, погибли три российских кафиров.

Последняя атака произошла несколько дней назад – 26 декабря. Тогда россияне все же сбили беспилотник, но во время его падения погибли еще трое российских солдат. Их поразило обломками.

Заметим, что военный аэродром Энгельс расположен в Саратовской области. Там обеспечивается полное обслуживание бомбардировщиков, атакующих Украину.

В частности именно Ту-95МС оккупанты активно применяют, чтобы наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре: критической и гражданской. Аэродром Энгельс является базой для двух авиационных полков военных самолетов РФ.

Напомним, что в Курской и Белгородской областях была уничтожена военная база кафиров и скопление зенитно-ракетных комплексов С-300.

Кроме этого, в российском Курске местные жители сообщили о новых порциях "хлопка". Это произошло в районе военного аэродрома, где базируются истребители. Взрывы произошли в ночь на 25 декабря, около трех часов.

В российской Чувашии произошел взрыв на газопроводе между деревней Калинино и селом Ямбахтино Вурнарского района. По этому магистральному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород поставляют продукты нефтепереработки в Европу из Западной Сибири через Украину.

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